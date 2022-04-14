MrMint (MRMINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MrMint (MRMINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MrMint (MRMINT) Informasjon Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Offisiell nettside: https://mrmint.io/ Teknisk dokument: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 Kjøp MRMINT nå!

MrMint (MRMINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MrMint (MRMINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.38M $ 60.38M $ 60.38M All-time high: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 All-Time Low: $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 Nåværende pris: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 Lær mer om MrMint (MRMINT) pris

MrMint (MRMINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MrMint (MRMINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MRMINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MRMINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MRMINTs tokenomics, kan du utforske MRMINT tokenets livepris!

