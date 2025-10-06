Project Merlin pris i dag

Sanntids Project Merlin (MRLN) pris i dag er $ 0.0004721, med en 4.95% endring de siste 24 timene. Nåværende MRLN til USD konverteringssats er $ 0.0004721 per MRLN.

Project Merlin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MRLN. I løpet av de siste 24 timene MRLN har den blitt handlet mellom $ 0.0004462(laveste) og $ 0.0005396 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MRLN beveget seg -0.95% i løpet av den siste timen og -90.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.83K.

Project Merlin (MRLN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 53.83K$ 53.83K $ 53.83K Fullt utvannet markedsverdi $ 377.68K$ 377.68K $ 377.68K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Offentlig blokkjede ARB

