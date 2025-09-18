Hva er MPAA (MPAA)

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

MPAA (MPAA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MPAA (MPAA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MPAA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MPAA Hvor mye er MPAA (MPAA) verdt i dag? Live MPAA prisen i USD er 0.000001013 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MPAA-til-USD-pris? $ 0.000001013 . Hva er markedsverdien for MPAA? Markedsverdien for MPAA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MPAA? Den sirkulerende forsyningen av MPAA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMPAA ? MPAA oppnådde en ATH-pris på 0.001031284145282863 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MPAA? MPAA så en ATL-pris på 0.000004772014582447 USD . Hva er handelsvolumet til MPAA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MPAA er $ 0.00 USD . Vil MPAA gå høyere i år? MPAA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen.

MPAA (MPAA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

