Movement (MOVE) Informasjon Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Offisiell nettside: https://www.movementnetwork.xyz Teknisk dokument: https://docs.movementnetwork.xyz/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073

Movement (MOVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Movement (MOVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 366.58M $ 366.58M $ 366.58M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B All-time high: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 All-Time Low: $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 Nåværende pris: $ 0.1333 $ 0.1333 $ 0.1333 Lær mer om Movement (MOVE) pris

Movement (MOVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Movement (MOVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Movement (MOVE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOVE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MOVE prisforutsigelse Vil du vite hvor MOVE kan være på vei? Vår MOVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

