Dagens Movement livepris er 0.1269 USD. Spor prisoppdateringer for MOVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Movement Logo

Movement Pris(MOVE)

1 MOVE til USD livepris:

$0.1269
$0.1269$0.1269
-0.39%1D
USD
Movement (MOVE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:52:30 (UTC+8)

Movement (MOVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1263
$ 0.1263$ 0.1263
24 timer lav
$ 0.1367
$ 0.1367$ 0.1367
24 timer høy

$ 0.1263
$ 0.1263$ 0.1263

$ 0.1367
$ 0.1367$ 0.1367

$ 1.448985144751115
$ 1.448985144751115$ 1.448985144751115

$ 0.11177369840193155
$ 0.11177369840193155$ 0.11177369840193155

-0.94%

-0.38%

-3.06%

-3.06%

Movement (MOVE) sanntidsprisen er $ 0.1269. I løpet av de siste 24 timene har MOVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1263 og et toppnivå på $ 0.1367, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOVE er $ 1.448985144751115, mens den rekordlave prisen er $ 0.11177369840193155.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOVE endret seg med -0.94% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -3.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Movement (MOVE) Markedsinformasjon

No.155

$ 348.98M
$ 348.98M$ 348.98M

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

2.75B
2.75B 2.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.50%

0.01%

Nåværende markedsverdi på Movement er $ 348.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.19M. Den sirkulerende forsyningen på MOVE er 2.75B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.27B.

Movement (MOVE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Movement for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000497-0.38%
30 dager$ -0.0026-2.01%
60 dager$ -0.0532-29.54%
90 dager$ +0.0019+1.52%
Movement Prisendring i dag

I dag registrerte MOVE en endring på $ -0.000497 (-0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Movement 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0026 (-2.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Movement 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MOVE en endring på $ -0.0532 (-29.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Movement 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0019+1.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Movement (MOVE)?

Sjekk ut Movement Prishistorikk-siden nå.

Hva er Movement (MOVE)

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Movement er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Movement investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MOVE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Movement på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Movement kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Movement Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Movement (MOVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Movement (MOVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Movement.

Sjekk Movementprisprognosen nå!

Movement (MOVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Movement (MOVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Movement (MOVE)

Leter du etter hvordan du kjøperMovement? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Movement på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOVE til lokale valutaer

1 Movement(MOVE) til VND
3,339.3735
1 Movement(MOVE) til AUD
A$0.191619
1 Movement(MOVE) til GBP
0.093906
1 Movement(MOVE) til EUR
0.107865
1 Movement(MOVE) til USD
$0.1269
1 Movement(MOVE) til MYR
RM0.53298
1 Movement(MOVE) til TRY
5.251122
1 Movement(MOVE) til JPY
¥18.6543
1 Movement(MOVE) til ARS
ARS$187.167348
1 Movement(MOVE) til RUB
10.59615
1 Movement(MOVE) til INR
11.178621
1 Movement(MOVE) til IDR
Rp2,114.999154
1 Movement(MOVE) til KRW
177.233616
1 Movement(MOVE) til PHP
7.238376
1 Movement(MOVE) til EGP
￡E.6.111504
1 Movement(MOVE) til BRL
R$0.675108
1 Movement(MOVE) til CAD
C$0.173853
1 Movement(MOVE) til BDT
15.448806
1 Movement(MOVE) til NGN
189.685044
1 Movement(MOVE) til COP
$493.774245
1 Movement(MOVE) til ZAR
R.2.197908
1 Movement(MOVE) til UAH
5.243508
1 Movement(MOVE) til TZS
T.Sh.314.107956
1 Movement(MOVE) til VES
Bs20.6847
1 Movement(MOVE) til CLP
$121.1895
1 Movement(MOVE) til PKR
Rs36.019296
1 Movement(MOVE) til KZT
68.704929
1 Movement(MOVE) til THB
฿4.036689
1 Movement(MOVE) til TWD
NT$3.834918
1 Movement(MOVE) til AED
د.إ0.465723
1 Movement(MOVE) til CHF
Fr0.100251
1 Movement(MOVE) til HKD
HK$0.986013
1 Movement(MOVE) til AMD
֏48.56463
1 Movement(MOVE) til MAD
.د.م1.144638
1 Movement(MOVE) til MXN
$2.332422
1 Movement(MOVE) til SAR
ريال0.475875
1 Movement(MOVE) til ETB
Br18.219033
1 Movement(MOVE) til KES
KSh16.392942
1 Movement(MOVE) til JOD
د.أ0.0899721
1 Movement(MOVE) til PLN
0.459378
1 Movement(MOVE) til RON
лв0.546939
1 Movement(MOVE) til SEK
kr1.19286
1 Movement(MOVE) til BGN
лв0.210654
1 Movement(MOVE) til HUF
Ft42.158718
1 Movement(MOVE) til CZK
2.621754
1 Movement(MOVE) til KWD
د.ك0.0387045
1 Movement(MOVE) til ILS
0.422577
1 Movement(MOVE) til BOB
Bs0.876879
1 Movement(MOVE) til AZN
0.21573
1 Movement(MOVE) til TJS
SM1.187784
1 Movement(MOVE) til GEL
0.34263
1 Movement(MOVE) til AOA
Kz115.678233
1 Movement(MOVE) til BHD
.د.ب0.0478413
1 Movement(MOVE) til BMD
$0.1269
1 Movement(MOVE) til DKK
kr0.805815
1 Movement(MOVE) til HNL
L3.326049
1 Movement(MOVE) til MUR
5.753646
1 Movement(MOVE) til NAD
$2.201715
1 Movement(MOVE) til NOK
kr1.261386
1 Movement(MOVE) til NZD
$0.21573
1 Movement(MOVE) til PAB
B/.0.1269
1 Movement(MOVE) til PGK
K0.530442
1 Movement(MOVE) til QAR
ر.ق0.460647
1 Movement(MOVE) til RSD
дин.12.650661
1 Movement(MOVE) til UZS
soʻm1,566.665523
1 Movement(MOVE) til ALL
L10.464174
1 Movement(MOVE) til ANG
ƒ0.227151
1 Movement(MOVE) til AWG
ƒ0.22842
1 Movement(MOVE) til BBD
$0.2538
1 Movement(MOVE) til BAM
KM0.210654
1 Movement(MOVE) til BIF
Fr378.7965
1 Movement(MOVE) til BND
$0.162432
1 Movement(MOVE) til BSD
$0.1269
1 Movement(MOVE) til JMD
$20.356029
1 Movement(MOVE) til KHR
509.638014
1 Movement(MOVE) til KMF
Fr53.0442
1 Movement(MOVE) til LAK
2,758.695597
1 Movement(MOVE) til LKR
Rs38.384712
1 Movement(MOVE) til MDL
L2.09385
1 Movement(MOVE) til MGA
Ar561.503313
1 Movement(MOVE) til MOP
P1.016469
1 Movement(MOVE) til MVR
1.94157
1 Movement(MOVE) til MWK
MK220.312359
1 Movement(MOVE) til MZN
MT8.10891
1 Movement(MOVE) til NPR
Rs17.882748
1 Movement(MOVE) til PYG
906.3198
1 Movement(MOVE) til RWF
Fr183.8781
1 Movement(MOVE) til SBD
$1.04058
1 Movement(MOVE) til SCR
1.818477
1 Movement(MOVE) til SRD
$4.833621
1 Movement(MOVE) til SVC
$1.110375
1 Movement(MOVE) til SZL
L2.201715
1 Movement(MOVE) til TMT
m0.44415
1 Movement(MOVE) til TND
د.ت0.369279
1 Movement(MOVE) til TTD
$0.859113
1 Movement(MOVE) til UGX
Sh445.1652
1 Movement(MOVE) til XAF
Fr70.8102
1 Movement(MOVE) til XCD
$0.34263
1 Movement(MOVE) til XOF
Fr70.8102
1 Movement(MOVE) til XPF
Fr12.8169
1 Movement(MOVE) til BWP
P1.690308
1 Movement(MOVE) til BZD
$0.255069
1 Movement(MOVE) til CVE
$11.900682
1 Movement(MOVE) til DJF
Fr22.4613
1 Movement(MOVE) til DOP
$7.870338
1 Movement(MOVE) til DZD
د.ج16.439895
1 Movement(MOVE) til FJD
$0.285525
1 Movement(MOVE) til GNF
Fr1,103.3955
1 Movement(MOVE) til GTQ
Q0.972054
1 Movement(MOVE) til GYD
$26.558901
1 Movement(MOVE) til ISK
kr15.3549

For en mer dyptgående forståelse av Movement, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Movement nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Movement

Hvor mye er Movement (MOVE) verdt i dag?
Live MOVE prisen i USD er 0.1269 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOVE til USD er $ 0.1269. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Movement?
Markedsverdien for MOVE er $ 348.98M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOVE?
Den sirkulerende forsyningen av MOVE er 2.75B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOVE ?
MOVE oppnådde en ATH-pris på 1.448985144751115 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOVE?
MOVE så en ATL-pris på 0.11177369840193155 USD.
Hva er handelsvolumet til MOVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOVE er $ 1.19M USD.
Vil MOVE gå høyere i år?
MOVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:52:30 (UTC+8)

Movement (MOVE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

$0.1269
