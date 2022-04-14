Morra Games (MORRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Morra Games (MORRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Morra Games (MORRA) Informasjon $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Offisiell nettside: https://morragames.com Teknisk dokument: https://docs.morragames.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Kjøp MORRA nå!

Morra Games (MORRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Morra Games (MORRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 579.93K $ 579.93K $ 579.93K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 414.24M $ 414.24M $ 414.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 700.00K $ 700.00K $ 700.00K All-time high: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 All-Time Low: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Nåværende pris: $ 0.0014 $ 0.0014 $ 0.0014 Lær mer om Morra Games (MORRA) pris

Morra Games (MORRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Morra Games (MORRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MORRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MORRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MORRAs tokenomics, kan du utforske MORRA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MORRA Interessert i å legge til Morra Games (MORRA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MORRA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MORRA på MEXC nå!

Morra Games (MORRA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MORRA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MORRA nå!

MORRA prisforutsigelse Vil du vite hvor MORRA kan være på vei? Vår MORRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MORRA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!