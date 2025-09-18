Dagens Morra Games livepris er 0.0013 USD. Spor prisoppdateringer for MORRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MORRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Morra Games livepris er 0.0013 USD. Spor prisoppdateringer for MORRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MORRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Morra Games Logo

Morra Games Pris(MORRA)

1 MORRA til USD livepris:

$0.0013
$0.0013$0.0013
-16.12%1D
USD
Morra Games (MORRA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:24:03 (UTC+8)

Morra Games (MORRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122
24 timer lav
$ 0.00185
$ 0.00185$ 0.00185
24 timer høy

$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122

$ 0.00185
$ 0.00185$ 0.00185

$ 0.03978371917878591
$ 0.03978371917878591$ 0.03978371917878591

$ 0.000178049391179794
$ 0.000178049391179794$ 0.000178049391179794

0.00%

-16.12%

-23.44%

-23.44%

Morra Games (MORRA) sanntidsprisen er $ 0.0013. I løpet av de siste 24 timene har MORRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00122 og et toppnivå på $ 0.00185, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MORRA er $ 0.03978371917878591, mens den rekordlave prisen er $ 0.000178049391179794.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MORRA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -16.12% over 24 timer og -23.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morra Games (MORRA) Markedsinformasjon

No.2432

$ 538.51K
$ 538.51K$ 538.51K

$ 3.52K
$ 3.52K$ 3.52K

$ 650.00K
$ 650.00K$ 650.00K

414.24M
414.24M 414.24M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

82.84%

ETH

Nåværende markedsverdi på Morra Games er $ 538.51K, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.52K. Den sirkulerende forsyningen på MORRA er 414.24M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 650.00K.

Morra Games (MORRA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Morra Games for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00024983-16.12%
30 dager$ -0.000485-27.18%
60 dager$ -0.000563-30.23%
90 dager$ -0.000009-0.69%
Morra Games Prisendring i dag

I dag registrerte MORRA en endring på $ -0.00024983 (-16.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Morra Games 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000485 (-27.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Morra Games 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MORRA en endring på $ -0.000563 (-30.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Morra Games 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000009-0.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Morra Games (MORRA)?

Sjekk ut Morra Games Prishistorikk-siden nå.

Hva er Morra Games (MORRA)

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Morra Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Morra Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MORRA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Morra Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Morra Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Morra Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Morra Games (MORRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Morra Games (MORRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Morra Games.

Sjekk Morra Gamesprisprognosen nå!

Morra Games (MORRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Morra Games (MORRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MORRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Morra Games (MORRA)

Leter du etter hvordan du kjøperMorra Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Morra Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MORRA til lokale valutaer

Morra Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Morra Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Morra Games nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Morra Games

Hvor mye er Morra Games (MORRA) verdt i dag?
Live MORRA prisen i USD er 0.0013 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MORRA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MORRA til USD er $ 0.0013. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Morra Games?
Markedsverdien for MORRA er $ 538.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MORRA?
Den sirkulerende forsyningen av MORRA er 414.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMORRA ?
MORRA oppnådde en ATH-pris på 0.03978371917878591 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MORRA?
MORRA så en ATL-pris på 0.000178049391179794 USD.
Hva er handelsvolumet til MORRA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MORRA er $ 3.52K USD.
Vil MORRA gå høyere i år?
MORRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MORRA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:24:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

