dotmoovs (MOOV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dotmoovs (MOOV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dotmoovs (MOOV) Informasjon dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. Offisiell nettside: https://www.dotmoovs.com/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y Kjøp MOOV nå!

dotmoovs (MOOV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dotmoovs (MOOV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 554.53K $ 554.53K $ 554.53K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 731.18M $ 731.18M $ 731.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 758.40K $ 758.40K $ 758.40K All-time high: $ 0.098709 $ 0.098709 $ 0.098709 All-Time Low: $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 Nåværende pris: $ 0.0007584 $ 0.0007584 $ 0.0007584 Lær mer om dotmoovs (MOOV) pris

dotmoovs (MOOV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dotmoovs (MOOV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOOV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOOV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOOVs tokenomics, kan du utforske MOOV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MOOV Interessert i å legge til dotmoovs (MOOV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MOOV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MOOV på MEXC nå!

dotmoovs (MOOV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOOV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOOV nå!

MOOV prisforutsigelse Vil du vite hvor MOOV kan være på vei? Vår MOOV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOOV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!