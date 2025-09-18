Hva er dotmoovs (MOOV)

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

dotmoovs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere dotmoovs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MOOV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om dotmoovs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din dotmoovs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

dotmoovs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dotmoovs (MOOV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dotmoovs (MOOV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dotmoovs.

Sjekk dotmoovsprisprognosen nå!

dotmoovs (MOOV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dotmoovs (MOOV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOOV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe dotmoovs (MOOV)

Leter du etter hvordan du kjøperdotmoovs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe dotmoovs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOOV til lokale valutaer

Prøv konverting

dotmoovs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av dotmoovs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om dotmoovs Hvor mye er dotmoovs (MOOV) verdt i dag? Live MOOV prisen i USD er 0.0008782 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MOOV-til-USD-pris? $ 0.0008782 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MOOV til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for dotmoovs? Markedsverdien for MOOV er $ 642.12K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MOOV? Den sirkulerende forsyningen av MOOV er 731.18M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOOV ? MOOV oppnådde en ATH-pris på 0.09832978 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MOOV? MOOV så en ATL-pris på 0.00066401322455994 USD . Hva er handelsvolumet til MOOV? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOOV er $ 44.10K USD . Vil MOOV gå høyere i år? MOOV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOOV prisprognosen for en mer grundig analyse.

dotmoovs (MOOV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?