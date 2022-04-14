Moonpig (MOONPIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moonpig (MOONPIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moonpig (MOONPIG) Informasjon Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people. Offisiell nettside: https://moonpigmeme.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Ai3eKAWjzKMV8wRwd41nVP83yqfbAVJykhvJVPxspump Kjøp MOONPIG nå!

Moonpig (MOONPIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moonpig (MOONPIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M All-time high: $ 0.128 $ 0.128 $ 0.128 All-Time Low: $ 0.001861454765546024 $ 0.001861454765546024 $ 0.001861454765546024 Nåværende pris: $ 0.001994 $ 0.001994 $ 0.001994 Lær mer om Moonpig (MOONPIG) pris

Moonpig (MOONPIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moonpig (MOONPIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOONPIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOONPIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOONPIGs tokenomics, kan du utforske MOONPIG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MOONPIG Interessert i å legge til Moonpig (MOONPIG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MOONPIG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MOONPIG på MEXC nå!

Moonpig (MOONPIG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOONPIG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOONPIG nå!

MOONPIG prisforutsigelse Vil du vite hvor MOONPIG kan være på vei? Vår MOONPIG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOONPIG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!