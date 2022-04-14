MoonEdge (MOONED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MoonEdge (MOONED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MoonEdge (MOONED) Informasjon MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Offisiell nettside: https://moonedge.finance/ Teknisk dokument: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Blokkutforsker: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b Kjøp MOONED nå!

MoonEdge (MOONED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MoonEdge (MOONED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 343.20K $ 343.20K $ 343.20K All-time high: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 All-Time Low: $ 0.001713354483111149 $ 0.001713354483111149 $ 0.001713354483111149 Nåværende pris: $ 0.001716 $ 0.001716 $ 0.001716 Lær mer om MoonEdge (MOONED) pris

MoonEdge (MOONED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MoonEdge (MOONED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOONED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOONED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOONEDs tokenomics, kan du utforske MOONED tokenets livepris!

Interessert i å legge til MoonEdge (MOONED) i porteføljen din?

MoonEdge (MOONED) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOONED hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOONED nå!

MOONED prisforutsigelse Vil du vite hvor MOONED kan være på vei? Vår MOONED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOONED tokenets prisforutsigelse nå!

