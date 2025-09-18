Hva er MoonEdge (MOONED)

MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience.

MoonEdge er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MoonEdge investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MOONED Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om MoonEdge på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MoonEdge kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MoonEdge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MoonEdge (MOONED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MoonEdge (MOONED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MoonEdge.

Sjekk MoonEdgeprisprognosen nå!

MoonEdge (MOONED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MoonEdge (MOONED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOONED tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MoonEdge (MOONED)

Leter du etter hvordan du kjøperMoonEdge? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MoonEdge på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOONED til lokale valutaer

MoonEdge Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MoonEdge, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MoonEdge Hvor mye er MoonEdge (MOONED) verdt i dag? Live MOONED prisen i USD er 0.001718 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MOONED-til-USD-pris? $ 0.001718 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MOONED til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MoonEdge? Markedsverdien for MOONED er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MOONED? Den sirkulerende forsyningen av MOONED er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOONED ? MOONED oppnådde en ATH-pris på 92.01253174997873 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MOONED? MOONED så en ATL-pris på 0.001724167124266104 USD . Hva er handelsvolumet til MOONED? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOONED er $ 25.50K USD . Vil MOONED gå høyere i år? MOONED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOONED prisprognosen for en mer grundig analyse.

MoonEdge (MOONED) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

