CryptoCurrency Moons (MOON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CryptoCurrency Moons (MOON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

CryptoCurrency Moons (MOON) Informasjon Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Offisiell nettside: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/ Blokkutforsker: https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers Kjøp MOON nå!

CryptoCurrency Moons (MOON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CryptoCurrency Moons (MOON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M Total forsyning: $ 107.89M $ 107.89M $ 107.89M Sirkulerende forsyning: $ 106.78M $ 106.78M $ 106.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.62M $ 9.62M $ 9.62M All-time high: $ 0.85 $ 0.85 $ 0.85 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.08921 $ 0.08921 $ 0.08921 Lær mer om CryptoCurrency Moons (MOON) pris

CryptoCurrency Moons (MOON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CryptoCurrency Moons (MOON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOONs tokenomics, kan du utforske MOON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MOON Interessert i å legge til CryptoCurrency Moons (MOON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MOON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MOON på MEXC nå!

CryptoCurrency Moons (MOON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOON nå!

MOON prisforutsigelse Vil du vite hvor MOON kan være på vei? Vår MOON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOON tokenets prisforutsigelse nå!

