Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moodeng on Eth (MOODENGETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Informasjon Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Offisiell nettside: https://moodeng.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Kjøp MOODENGETH nå!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moodeng on Eth (MOODENGETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Total forsyning: $ 414.51B $ 414.51B $ 414.51B Sirkulerende forsyning: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M All-time high: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 All-Time Low: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 Nåværende pris: $ 0.00001926 $ 0.00001926 $ 0.00001926 Lær mer om Moodeng on Eth (MOODENGETH) pris

Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moodeng on Eth (MOODENGETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOODENGETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOODENGETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOODENGETHs tokenomics, kan du utforske MOODENGETH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MOODENGETH Interessert i å legge til Moodeng on Eth (MOODENGETH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MOODENGETH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MOODENGETH på MEXC nå!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOODENGETH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOODENGETH nå!

MOODENGETH prisforutsigelse Vil du vite hvor MOODENGETH kan være på vei? Vår MOODENGETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOODENGETH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!