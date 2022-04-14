MongCoin (MONG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MongCoin (MONG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MongCoin (MONG) Informasjon The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Offisiell nettside: https://mong.life Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Kjøp MONG nå!

MongCoin (MONG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MongCoin (MONG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Total forsyning: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Sirkulerende forsyning: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M All-time high: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 All-Time Low: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Nåværende pris: $ 0.000000003227 $ 0.000000003227 $ 0.000000003227 Lær mer om MongCoin (MONG) pris

MongCoin (MONG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MongCoin (MONG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONGs tokenomics, kan du utforske MONG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MONG Interessert i å legge til MongCoin (MONG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MONG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MONG på MEXC nå!

MongCoin (MONG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MONG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MONG nå!

MONG prisforutsigelse Vil du vite hvor MONG kan være på vei? Vår MONG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MONG tokenets prisforutsigelse nå!

