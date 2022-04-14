Mochi (MOCHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mochi (MOCHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mochi (MOCHI) Informasjon The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Offisiell nettside: https://mochithecatcoin.com/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Kjøp MOCHI nå!

Mochi (MOCHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mochi (MOCHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M All-time high: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 All-Time Low: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Nåværende pris: $ 0.0000067296 $ 0.0000067296 $ 0.0000067296 Lær mer om Mochi (MOCHI) pris

Mochi (MOCHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mochi (MOCHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOCHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOCHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOCHIs tokenomics, kan du utforske MOCHI tokenets livepris!

Mochi (MOCHI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOCHI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOCHI nå!

MOCHI prisforutsigelse Vil du vite hvor MOCHI kan være på vei? Vår MOCHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOCHI tokenets prisforutsigelse nå!

