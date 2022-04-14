MOBIX (MOBX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MOBIX (MOBX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MOBIX (MOBX) Informasjon MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas. Offisiell nettside: https://mobix.ai Teknisk dokument: https://mobix.ai/mobix-litepaper-v-1-3/ Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/fetchai Kjøp MOBX nå!

MOBIX (MOBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MOBIX (MOBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 104.37M $ 104.37M $ 104.37M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M All-time high: $ 0.38886 $ 0.38886 $ 0.38886 All-Time Low: $ 0.011573141688408596 $ 0.011573141688408596 $ 0.011573141688408596 Nåværende pris: $ 0.0192 $ 0.0192 $ 0.0192 Lær mer om MOBIX (MOBX) pris

MOBIX (MOBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MOBIX (MOBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOBXs tokenomics, kan du utforske MOBX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MOBX Interessert i å legge til MOBIX (MOBX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MOBX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MOBX på MEXC nå!

MOBIX (MOBX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOBX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOBX nå!

MOBX prisforutsigelse Vil du vite hvor MOBX kan være på vei? Vår MOBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOBX tokenets prisforutsigelse nå!

