MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas.

MOBIX (MOBX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MOBIX (MOBX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOBX tokenets omfattende tokenomics nå!

MOBIX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MOBIX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MOBIX Hvor mye er MOBIX (MOBX) verdt i dag? Live MOBX prisen i USD er 0.01889 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MOBX-til-USD-pris? $ 0.01889 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MOBX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MOBIX? Markedsverdien for MOBX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MOBX? Den sirkulerende forsyningen av MOBX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOBX ? MOBX oppnådde en ATH-pris på 0.3530778122874511 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MOBX? MOBX så en ATL-pris på 0.011573141688408596 USD . Hva er handelsvolumet til MOBX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOBX er $ 61.25K USD . Vil MOBX gå høyere i år? MOBX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOBX prisprognosen for en mer grundig analyse.

MOBIX (MOBX) Viktige bransjeoppdateringer

