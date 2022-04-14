Helium Mobile (MOBILE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Helium Mobile (MOBILE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Helium Mobile (MOBILE) Informasjon Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Offisiell nettside: https://www.helium.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Kjøp MOBILE nå!

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Helium Mobile (MOBILE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.62M $ 28.62M $ 28.62M Total forsyning: $ 100.88B $ 100.88B $ 100.88B Sirkulerende forsyning: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.34M $ 32.34M $ 32.34M All-time high: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 All-Time Low: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 Nåværende pris: $ 0.0003206 $ 0.0003206 $ 0.0003206 Lær mer om Helium Mobile (MOBILE) pris

Helium Mobile (MOBILE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Helium Mobile (MOBILE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOBILE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOBILE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOBILEs tokenomics, kan du utforske MOBILE tokenets livepris!

Helium Mobile (MOBILE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOBILE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOBILE nå!

MOBILE prisforutsigelse Vil du vite hvor MOBILE kan være på vei? Vår MOBILE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOBILE tokenets prisforutsigelse nå!

