Moonray (MNRY) Informasjon Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation. Offisiell nettside: https://www.moonray.studio/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54 Kjøp MNRY nå!

Moonray (MNRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moonray (MNRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 498.08K $ 498.08K $ 498.08K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 192.09M $ 192.09M $ 192.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M All-time high: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 All-Time Low: $ 0.001273905549906459 $ 0.001273905549906459 $ 0.001273905549906459 Nåværende pris: $ 0.002593 $ 0.002593 $ 0.002593 Lær mer om Moonray (MNRY) pris

Moonray (MNRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moonray (MNRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNRYs tokenomics, kan du utforske MNRY tokenets livepris!

