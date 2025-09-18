Hva er Moonray (MNRY)

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

Moonray er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Moonray investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MNRY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Moonray på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Moonray kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Moonray Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moonray (MNRY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moonray (MNRY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moonray.

Sjekk Moonrayprisprognosen nå!

Moonray (MNRY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moonray (MNRY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MNRY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Moonray (MNRY)

Leter du etter hvordan du kjøperMoonray? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Moonray på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MNRY til lokale valutaer

Prøv konverting

Moonray Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Moonray, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Moonray Hvor mye er Moonray (MNRY) verdt i dag? Live MNRY prisen i USD er 0.001745 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MNRY-til-USD-pris? $ 0.001745 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MNRY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Moonray? Markedsverdien for MNRY er $ 335.19K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MNRY? Den sirkulerende forsyningen av MNRY er 192.09M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMNRY ? MNRY oppnådde en ATH-pris på 0.21100218257573045 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MNRY? MNRY så en ATL-pris på 0.001273905549906459 USD . Hva er handelsvolumet til MNRY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MNRY er $ 51.22K USD . Vil MNRY gå høyere i år? MNRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MNRY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Moonray (MNRY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?