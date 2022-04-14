MongolNFT (MNFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MongolNFT (MNFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MongolNFT (MNFT) Informasjon MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects. Offisiell nettside: https://mnftcoin.com/ Teknisk dokument: https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d Kjøp MNFT nå!

MongolNFT (MNFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MongolNFT (MNFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Total forsyning: $ 161.47B $ 161.47B $ 161.47B Sirkulerende forsyning: $ 142.32B $ 142.32B $ 142.32B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M All-time high: $ 0.003539 $ 0.003539 $ 0.003539 All-Time Low: $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 Nåværende pris: $ 0.000012635 $ 0.000012635 $ 0.000012635 Lær mer om MongolNFT (MNFT) pris

MongolNFT (MNFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MongolNFT (MNFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNFTs tokenomics, kan du utforske MNFT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MNFT Interessert i å legge til MongolNFT (MNFT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MNFT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MNFT på MEXC nå!

MongolNFT (MNFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MNFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MNFT nå!

MNFT prisforutsigelse Vil du vite hvor MNFT kan være på vei? Vår MNFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MNFT tokenets prisforutsigelse nå!

