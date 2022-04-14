Mnemonics (MNEMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mnemonics (MNEMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mnemonics (MNEMO) Informasjon Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community. Offisiell nettside: https://about.mnemonics-coin.com/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit Blokkutforsker: https://verifier.ton.org/EQBkCw8lcwcgk1nSlMko6SV2cf2ZyxnLR8w3t7923ErnzSBX Kjøp MNEMO nå!

Mnemonics (MNEMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mnemonics (MNEMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 28.00B $ 28.00B $ 28.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 232.29K $ 232.29K $ 232.29K All-time high: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 All-Time Low: $ 0.000005103159474016 $ 0.000005103159474016 $ 0.000005103159474016 Nåværende pris: $ 0.000008296 $ 0.000008296 $ 0.000008296 Lær mer om Mnemonics (MNEMO) pris

Mnemonics (MNEMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mnemonics (MNEMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNEMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNEMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNEMOs tokenomics, kan du utforske MNEMO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MNEMO Interessert i å legge til Mnemonics (MNEMO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MNEMO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MNEMO på MEXC nå!

Mnemonics (MNEMO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MNEMO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MNEMO nå!

MNEMO prisforutsigelse Vil du vite hvor MNEMO kan være på vei? Vår MNEMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MNEMO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!