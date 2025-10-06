Marinade Finance pris i dag

Sanntids Marinade Finance (MNDE) pris i dag er $ 0.0687, med en 0.92% endring de siste 24 timene. Nåværende MNDE til USD konverteringssats er $ 0.0687 per MNDE.

Marinade Finance rangerer for tiden som #3733 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 MNDE. I løpet av de siste 24 timene MNDE har den blitt handlet mellom $ 0.06472(laveste) og $ 0.06947 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.6674570026607753, mens tidenes laveste notering var $ 0.028223705314342616.

Kortsiktig har MNDE beveget seg -0.35% i løpet av den siste timen og -7.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.87K.

Marinade Finance (MNDE) Markedsinformasjon

Rangering No.3733 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 56.87K$ 56.87K $ 56.87K Fullt utvannet markedsverdi $ 48.09M$ 48.09M $ 48.09M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Marinade Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.87K. Den sirkulerende forsyningen på MNDE er 0.00, med en total tilgang på 700000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.09M.