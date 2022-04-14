MMOSH Pit Protocol (MMOSH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MMOSH Pit Protocol (MMOSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Informasjon MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. Offisiell nettside: https://www.mmosh.ai/ Teknisk dokument: https://www.mmosh.ai/the_night_paper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS Kjøp MMOSH nå!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MMOSH Pit Protocol (MMOSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 195.00K $ 195.00K $ 195.00K All-time high: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000195 $ 0.0000195 $ 0.0000195 Lær mer om MMOSH Pit Protocol (MMOSH) pris

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MMOSH Pit Protocol (MMOSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMOSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMOSH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMOSHs tokenomics, kan du utforske MMOSH tokenets livepris!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MMOSH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MMOSH nå!

MMOSH prisforutsigelse Vil du vite hvor MMOSH kan være på vei? Vår MMOSH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MMOSH tokenets prisforutsigelse nå!

