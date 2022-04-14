MemeDisco (MMD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MemeDisco (MMD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MemeDisco (MMD) Informasjon MemeDisco offers a virtual dance hall where memes can showcase their charm, engage their communities, and compete for the top spot. Users pick their favorite memes and click dance move buttons to control their moves and formations. Each click counts as a vote for the chosen meme and fills their progress bar. Once the bar is full, users can open a blind box containing either MemeDisco tokens or exciting sponsored rewards. Offisiell nettside: https://disco.zkplay.app/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x27e11ceC24f205DCeB469dcfA918af6e0CB7438c Kjøp MMD nå!

MemeDisco (MMD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MemeDisco (MMD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M All-time high: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00044 $ 0.00044 $ 0.00044 Lær mer om MemeDisco (MMD) pris

MemeDisco (MMD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MemeDisco (MMD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMDs tokenomics, kan du utforske MMD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MMD Interessert i å legge til MemeDisco (MMD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MMD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MMD på MEXC nå!

MemeDisco (MMD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MMD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MMD nå!

MMD prisforutsigelse Vil du vite hvor MMD kan være på vei? Vår MMD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MMD tokenets prisforutsigelse nå!

