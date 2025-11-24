MOMOFUN (MM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i MOMOFUN (MM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:33:50 (UTC+8)
USD

MOMOFUN (MM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MOMOFUN (MM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.39M
$ 1.39M
Total forsyning:
$ 30.00B
$ 30.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 7.80B
$ 7.80B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 5.36M
$ 5.36M
All-time high:
$ 0.006053
$ 0.006053
All-Time Low:
--
--
Nåværende pris:
$ 0.0001787
$ 0.0001787

MOMOFUN (MM) Informasjon

MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools.

Offisiell nettside:
https://momo.fun/en-US/meme/pumping/
Teknisk dokument:
https://drive.google.com/file/d/1ZQNGciD8X1TUwfDMycOcMX1sDsGbfW75/view?usp=sharing
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xa5346F91A767b89a0363A4309C8E6c5ADc0C4A59

MOMOFUN (MM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak MOMOFUN (MM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MMs tokenomics, kan du utforske MM tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

