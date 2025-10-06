MOMOFUN pris i dag

Sanntids MOMOFUN (MM) pris i dag er $ 0.0001995, med en 18.17% endring de siste 24 timene. Nåværende MM til USD konverteringssats er $ 0.0001995 per MM.

MOMOFUN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1.56M, med en sirkulerende forsyning på 7.80B MM. I løpet av de siste 24 timene MM har den blitt handlet mellom $ 0.0001953(laveste) og $ 0.0002506 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MM beveget seg +1.94% i løpet av den siste timen og -88.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 61.14K.

MOMOFUN (MM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volum (24 timer) $ 61.14K$ 61.14K $ 61.14K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M Opplagsforsyning 7.80B 7.80B 7.80B Maksimal forsyning 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Total forsyning 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Opplagsforsyning 26.00% Offentlig blokkjede BSC

