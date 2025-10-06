Madlads pris i dag

Sanntids Madlads (MLSTRAT) pris i dag er $ 0.0003232, med en 16.95% endring de siste 24 timene. Nåværende MLSTRAT til USD konverteringssats er $ 0.0003232 per MLSTRAT.

Madlads rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MLSTRAT. I løpet av de siste 24 timene MLSTRAT har den blitt handlet mellom $ 0.0002747(laveste) og $ 0.0003233 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MLSTRAT beveget seg +2.08% i løpet av den siste timen og +6.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.39K.

Madlads (MLSTRAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 54.39K$ 54.39K $ 54.39K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Madlads er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.39K. Den sirkulerende forsyningen på MLSTRAT er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.