Melon pris i dag

Sanntids Melon (MLN) pris i dag er kr 1.499, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MLN til NOK konverteringssats er kr 1.499 per MLN.

Melon rangerer for tiden som #1209 etter markedsverdi på kr 4.91M, med en sirkulerende forsyning på 3.28M MLN. I løpet av de siste 24 timene MLN har den blitt handlet mellom kr 1.457(laveste) og kr 1.592 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 2,565.4276275634768, mens tidenes laveste notering var kr 12.6565276607418815.

Kortsiktig har MLN beveget seg +2.25% i løpet av den siste timen og +0.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 53.77K.

Melon (MLN) Markedsinformasjon

Rangering No.1209 Markedsverdi kr 4.91Mkr 4.91M kr 4.91M Volum (24 timer) kr 53.77Kkr 53.77K kr 53.77K Fullt utvannet markedsverdi kr 4.91Mkr 4.91M kr 4.91M Opplagsforsyning 3.28M 3.28M 3.28M Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 3,276,927.38433402 3,276,927.38433402 3,276,927.38433402 Utstedelsesdato 2020-07-03 00:00:00 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Melon er kr 4.91M, med et 24-timers handelsvolum på kr 53.77K. Den sirkulerende forsyningen på MLN er 3.28M, med en total tilgang på 3276927.38433402. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 4.91M.