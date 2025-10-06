MiL.k pris i dag

Sanntids MiL.k (MLK) pris i dag er $ 0.07834, med en 2.08% endring de siste 24 timene. Nåværende MLK til USD konverteringssats er $ 0.07834 per MLK.

MiL.k rangerer for tiden som #491 etter markedsverdi på $ 40.12M, med en sirkulerende forsyning på 512.10M MLK. I løpet av de siste 24 timene MLK har den blitt handlet mellom $ 0.07627(laveste) og $ 0.07853 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.33902357, mens tidenes laveste notering var $ 0.07570726303569286.

Kortsiktig har MLK beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og -10.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.86K.

MiL.k (MLK) Markedsinformasjon

Rangering No.491 Markedsverdi $ 40.12M Volum (24 timer) $ 54.86K Fullt utvannet markedsverdi $ 77.26M Opplagsforsyning 512.10M Maksimal forsyning 986,245,419 Total forsyning 986,245,419 Opplagsforsyning 51.92% Offentlig blokkjede ARB

