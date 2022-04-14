Mirror Protocol (MIR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mirror Protocol (MIR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mirror Protocol (MIR) Informasjon MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Offisiell nettside: https://mirror.finance Teknisk dokument: https://docs.mirror.finance Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Kjøp MIR nå!

Mirror Protocol (MIR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mirror Protocol (MIR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 950.02K $ 950.02K $ 950.02K Total forsyning: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M Sirkulerende forsyning: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M All-time high: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01222 $ 0.01222 $ 0.01222 Lær mer om Mirror Protocol (MIR) pris

Mirror Protocol (MIR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mirror Protocol (MIR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIRs tokenomics, kan du utforske MIR tokenets livepris!

