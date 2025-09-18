Dagens Mirror Protocol livepris er 0.01218 USD. Spor prisoppdateringer for MIR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mirror Protocol livepris er 0.01218 USD. Spor prisoppdateringer for MIR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mirror Protocol Pris(MIR)

$0.01218
$0.01218
-1.29%1D
Mirror Protocol (MIR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:35:55 (UTC+8)

Mirror Protocol (MIR) Prisinformasjon (USD)

$ 0.01122
$ 0.01122
$ 0.01319
$ 0.01319
$ 0.01122
$ 0.01122

$ 0.01319
$ 0.01319

$ 12.86445843
$ 12.86445843

$ 0
$ 0

-0.82%

-1.29%

-9.58%

-9.58%

Mirror Protocol (MIR) sanntidsprisen er $ 0.01218. I løpet av de siste 24 timene har MIR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01122 og et toppnivå på $ 0.01319, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIR er $ 12.86445843, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIR endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, -1.29% over 24 timer og -9.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mirror Protocol (MIR) Markedsinformasjon

No.2212

$ 946.91K
$ 946.91K

$ 55.99K
$ 55.99K

$ 4.51M
$ 4.51M

77.74M
77.74M

370,575,000
370,575,000

Nåværende markedsverdi på Mirror Protocol er $ 946.91K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.99K. Den sirkulerende forsyningen på MIR er 77.74M, med en total tilgang på 370575000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.51M.

Mirror Protocol (MIR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mirror Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001592-1.29%
30 dager$ +0.00036+3.04%
60 dager$ -0.00123-9.18%
90 dager$ -0.00118-8.84%
Mirror Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte MIR en endring på $ -0.0001592 (-1.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mirror Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00036 (+3.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mirror Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MIR en endring på $ -0.00123 (-9.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mirror Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00118-8.84% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mirror Protocol (MIR)?

Sjekk ut Mirror Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mirror Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MIR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mirror Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mirror Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mirror Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mirror Protocol (MIR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mirror Protocol (MIR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mirror Protocol.

Sjekk Mirror Protocolprisprognosen nå!

Mirror Protocol (MIR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mirror Protocol (MIR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MIR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mirror Protocol (MIR)

Leter du etter hvordan du kjøperMirror Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mirror Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MIR til lokale valutaer

1 Mirror Protocol(MIR) til VND
320.5167
1 Mirror Protocol(MIR) til AUD
A$0.0183918
1 Mirror Protocol(MIR) til GBP
0.0090132
1 Mirror Protocol(MIR) til EUR
0.010353
1 Mirror Protocol(MIR) til USD
$0.01218
1 Mirror Protocol(MIR) til MYR
RM0.051156
1 Mirror Protocol(MIR) til TRY
0.5038866
1 Mirror Protocol(MIR) til JPY
¥1.79046
1 Mirror Protocol(MIR) til ARS
ARS$17.9645256
1 Mirror Protocol(MIR) til RUB
1.01703
1 Mirror Protocol(MIR) til INR
1.0729362
1 Mirror Protocol(MIR) til IDR
Rp202.9999188
1 Mirror Protocol(MIR) til KRW
17.034948
1 Mirror Protocol(MIR) til PHP
0.6951126
1 Mirror Protocol(MIR) til EGP
￡E.0.5867106
1 Mirror Protocol(MIR) til BRL
R$0.0647976
1 Mirror Protocol(MIR) til CAD
C$0.0166866
1 Mirror Protocol(MIR) til BDT
1.4827932
1 Mirror Protocol(MIR) til NGN
18.2061768
1 Mirror Protocol(MIR) til COP
$47.578125
1 Mirror Protocol(MIR) til ZAR
R.0.2114448
1 Mirror Protocol(MIR) til UAH
0.5032776
1 Mirror Protocol(MIR) til TZS
T.Sh.30.1484232
1 Mirror Protocol(MIR) til VES
Bs1.98534
1 Mirror Protocol(MIR) til CLP
$11.6319
1 Mirror Protocol(MIR) til PKR
Rs3.4571712
1 Mirror Protocol(MIR) til KZT
6.5943738
1 Mirror Protocol(MIR) til THB
฿0.3878112
1 Mirror Protocol(MIR) til TWD
NT$0.3682014
1 Mirror Protocol(MIR) til AED
د.إ0.0447006
1 Mirror Protocol(MIR) til CHF
Fr0.0096222
1 Mirror Protocol(MIR) til HKD
HK$0.0946386
1 Mirror Protocol(MIR) til AMD
֏4.661286
1 Mirror Protocol(MIR) til MAD
.د.م0.1098636
1 Mirror Protocol(MIR) til MXN
$0.2242338
1 Mirror Protocol(MIR) til SAR
ريال0.045675
1 Mirror Protocol(MIR) til ETB
Br1.7486826
1 Mirror Protocol(MIR) til KES
KSh1.5734124
1 Mirror Protocol(MIR) til JOD
د.أ0.00863562
1 Mirror Protocol(MIR) til PLN
0.0442134
1 Mirror Protocol(MIR) til RON
лв0.0526176
1 Mirror Protocol(MIR) til SEK
kr0.1146138
1 Mirror Protocol(MIR) til BGN
лв0.0202188
1 Mirror Protocol(MIR) til HUF
Ft4.0517988
1 Mirror Protocol(MIR) til CZK
0.2518824
1 Mirror Protocol(MIR) til KWD
د.ك0.0037149
1 Mirror Protocol(MIR) til ILS
0.0405594
1 Mirror Protocol(MIR) til BOB
Bs0.0841638
1 Mirror Protocol(MIR) til AZN
0.020706
1 Mirror Protocol(MIR) til TJS
SM0.1140048
1 Mirror Protocol(MIR) til GEL
0.032886
1 Mirror Protocol(MIR) til AOA
Kz11.1029226
1 Mirror Protocol(MIR) til BHD
.د.ب0.00459186
1 Mirror Protocol(MIR) til BMD
$0.01218
1 Mirror Protocol(MIR) til DKK
kr0.077343
1 Mirror Protocol(MIR) til HNL
L0.3192378
1 Mirror Protocol(MIR) til MUR
0.5522412
1 Mirror Protocol(MIR) til NAD
$0.211323
1 Mirror Protocol(MIR) til NOK
kr0.121191
1 Mirror Protocol(MIR) til NZD
$0.020706
1 Mirror Protocol(MIR) til PAB
B/.0.01218
1 Mirror Protocol(MIR) til PGK
K0.0509124
1 Mirror Protocol(MIR) til QAR
ر.ق0.0442134
1 Mirror Protocol(MIR) til RSD
дин.1.2153204
1 Mirror Protocol(MIR) til UZS
soʻm150.3702606
1 Mirror Protocol(MIR) til ALL
L1.0043628
1 Mirror Protocol(MIR) til ANG
ƒ0.0218022
1 Mirror Protocol(MIR) til AWG
ƒ0.021924
1 Mirror Protocol(MIR) til BBD
$0.02436
1 Mirror Protocol(MIR) til BAM
KM0.0202188
1 Mirror Protocol(MIR) til BIF
Fr36.3573
1 Mirror Protocol(MIR) til BND
$0.0155904
1 Mirror Protocol(MIR) til BSD
$0.01218
1 Mirror Protocol(MIR) til JMD
$1.9537938
1 Mirror Protocol(MIR) til KHR
48.9156108
1 Mirror Protocol(MIR) til KMF
Fr5.09124
1 Mirror Protocol(MIR) til LAK
264.7826034
1 Mirror Protocol(MIR) til LKR
Rs3.6842064
1 Mirror Protocol(MIR) til MDL
L0.20097
1 Mirror Protocol(MIR) til MGA
Ar53.8936986
1 Mirror Protocol(MIR) til MOP
P0.0975618
1 Mirror Protocol(MIR) til MVR
0.186354
1 Mirror Protocol(MIR) til MWK
MK21.1458198
1 Mirror Protocol(MIR) til MZN
MT0.778302
1 Mirror Protocol(MIR) til NPR
Rs1.7164056
1 Mirror Protocol(MIR) til PYG
86.98956
1 Mirror Protocol(MIR) til RWF
Fr17.64882
1 Mirror Protocol(MIR) til SBD
$0.099876
1 Mirror Protocol(MIR) til SCR
0.1853796
1 Mirror Protocol(MIR) til SRD
$0.4639362
1 Mirror Protocol(MIR) til SVC
$0.106575
1 Mirror Protocol(MIR) til SZL
L0.211323
1 Mirror Protocol(MIR) til TMT
m0.04263
1 Mirror Protocol(MIR) til TND
د.ت0.0354438
1 Mirror Protocol(MIR) til TTD
$0.0824586
1 Mirror Protocol(MIR) til UGX
Sh42.72744
1 Mirror Protocol(MIR) til XAF
Fr6.79644
1 Mirror Protocol(MIR) til XCD
$0.032886
1 Mirror Protocol(MIR) til XOF
Fr6.79644
1 Mirror Protocol(MIR) til XPF
Fr1.23018
1 Mirror Protocol(MIR) til BWP
P0.1622376
1 Mirror Protocol(MIR) til BZD
$0.0244818
1 Mirror Protocol(MIR) til CVE
$1.1422404
1 Mirror Protocol(MIR) til DJF
Fr2.16804
1 Mirror Protocol(MIR) til DOP
$0.7554036
1 Mirror Protocol(MIR) til DZD
د.ج1.577919
1 Mirror Protocol(MIR) til FJD
$0.027405
1 Mirror Protocol(MIR) til GNF
Fr105.9051
1 Mirror Protocol(MIR) til GTQ
Q0.0932988
1 Mirror Protocol(MIR) til GYD
$2.5491522
1 Mirror Protocol(MIR) til ISK
kr1.47378

For en mer dyptgående forståelse av Mirror Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Mirror Protocol

Hvor mye er Mirror Protocol (MIR) verdt i dag?
Live MIR prisen i USD er 0.01218 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MIR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MIR til USD er $ 0.01218. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mirror Protocol?
Markedsverdien for MIR er $ 946.91K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MIR?
Den sirkulerende forsyningen av MIR er 77.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMIR ?
MIR oppnådde en ATH-pris på 12.86445843 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MIR?
MIR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MIR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MIR er $ 55.99K USD.
Vil MIR gå høyere i år?
MIR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MIR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:35:55 (UTC+8)

Mirror Protocol (MIR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.01218
$0.01218
-0.73%

