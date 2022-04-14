MILLI (MILLI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MILLI (MILLI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MILLI (MILLI) Informasjon Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Offisiell nettside: https://www.milli.dog Blokkutforsker: https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1

MILLI (MILLI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MILLI (MILLI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Total forsyning: $ 299.79B $ 299.79B $ 299.79B Sirkulerende forsyning: $ 263.00B $ 263.00B $ 263.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M All-time high: $ 0.00002085 $ 0.00002085 $ 0.00002085 All-Time Low: $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 Nåværende pris: $ 0.000015947 $ 0.000015947 $ 0.000015947 Lær mer om MILLI (MILLI) pris

MILLI (MILLI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MILLI (MILLI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MILLI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MILLI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MILLIs tokenomics, kan du utforske MILLI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MILLI Interessert i å legge til MILLI (MILLI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MILLI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

MILLI (MILLI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MILLI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MILLI nå!

MILLI prisforutsigelse Vil du vite hvor MILLI kan være på vei? Vår MILLI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MILLI tokenets prisforutsigelse nå!

