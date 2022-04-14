Megalink (MG8) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Megalink (MG8), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Megalink (MG8) Informasjon Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games. Offisiell nettside: http://mega8.io/ Teknisk dokument: https://docs.mega8.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99 Kjøp MG8 nå!

Megalink (MG8) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Megalink (MG8), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 908.00K $ 908.00K $ 908.00K All-time high: $ 2.499 $ 2.499 $ 2.499 All-Time Low: $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 Nåværende pris: $ 0.000908 $ 0.000908 $ 0.000908 Lær mer om Megalink (MG8) pris

Megalink (MG8) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Megalink (MG8) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MG8 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MG8 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MG8s tokenomics, kan du utforske MG8 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MG8 Interessert i å legge til Megalink (MG8) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MG8, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MG8 på MEXC nå!

Megalink (MG8) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MG8 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MG8 nå!

MG8 prisforutsigelse Vil du vite hvor MG8 kan være på vei? Vår MG8 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MG8 tokenets prisforutsigelse nå!

