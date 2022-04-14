Metafighter (MF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Metafighter (MF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. Offisiell nettside: http://metafighter.com Teknisk dokument: https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De

Metafighter (MF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metafighter (MF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.86K $ 74.86K $ 74.86K Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 614.03M $ 614.03M $ 614.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 182.88K $ 182.88K $ 182.88K All-time high: $ 0.003438 $ 0.003438 $ 0.003438 All-Time Low: $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 Nåværende pris: $ 0.00012192 $ 0.00012192 $ 0.00012192 Lær mer om Metafighter (MF) pris

Metafighter (MF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metafighter (MF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MFs tokenomics, kan du utforske MF tokenets livepris!

Interessert i å legge til Metafighter (MF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Metafighter (MF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MF nå!

MF prisforutsigelse Vil du vite hvor MF kan være på vei? Vår MF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MF tokenets prisforutsigelse nå!

