Metafighter (MF) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Metafighter (MF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Metafighter (MF) Informasjon

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Offisiell nettside:
http://metafighter.com
Teknisk dokument:
https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De

Metafighter (MF) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metafighter (MF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 74.86K
Total forsyning:
$ 1.50B
Sirkulerende forsyning:
$ 614.03M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 182.88K
All-time high:
$ 0.003438
All-Time Low:
$ 0.000033149154696201
Nåværende pris:
$ 0.00012192
Metafighter (MF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Metafighter (MF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MF tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MFs tokenomics, kan du utforske MF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MF

Interessert i å legge til Metafighter (MF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Metafighter (MF) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til MF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MF prisforutsigelse

Vil du vite hvor MF kan være på vei? Vår MF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.