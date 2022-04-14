MetaVPad (METAV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MetaVPad (METAV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MetaVPad (METAV) Informasjon MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games. Offisiell nettside: https://metavpad.com Blokkutforsker: https://blockscan.com/address/0x62858686119135cc00C4A3102b436a0eB314D402 Kjøp METAV nå!

MetaVPad (METAV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MetaVPad (METAV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 220.00M $ 220.00M $ 220.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M All-time high: $ 0.279 $ 0.279 $ 0.279 All-Time Low: $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 Nåværende pris: $ 0.001108 $ 0.001108 $ 0.001108 Lær mer om MetaVPad (METAV) pris

MetaVPad (METAV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MetaVPad (METAV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METAV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METAV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METAVs tokenomics, kan du utforske METAV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe METAV Interessert i å legge til MetaVPad (METAV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe METAV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper METAV på MEXC nå!

MetaVPad (METAV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til METAV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for METAV nå!

METAV prisforutsigelse Vil du vite hvor METAV kan være på vei? Vår METAV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se METAV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!