Hva er MetaVPad (METAV)

MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.

MetaVPad (METAV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MetaVPad (METAV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om METAV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MetaVPad Hvor mye er MetaVPad (METAV) verdt i dag? Live METAV prisen i USD er 0.001076 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende METAV-til-USD-pris? $ 0.001076 . Sjekk ut Den nåværende prisen på METAV til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MetaVPad? Markedsverdien for METAV er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av METAV? Den sirkulerende forsyningen av METAV er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMETAV ? METAV oppnådde en ATH-pris på 0.9426878513314326 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på METAV? METAV så en ATL-pris på 0.000995251574841823 USD . Hva er handelsvolumet til METAV? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for METAV er $ 55.81K USD . Vil METAV gå høyere i år? METAV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut METAV prisprognosen for en mer grundig analyse.

