METANIA GAMES (METANIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i METANIA GAMES (METANIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

METANIA GAMES (METANIA) Informasjon Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Offisiell nettside: https://metania.games Teknisk dokument: https://whitepaper.metania.games/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 Kjøp METANIA nå!

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for METANIA GAMES (METANIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.41M $ 13.41M $ 13.41M All-time high: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 All-Time Low: $ 0.024063566170891768 $ 0.024063566170891768 $ 0.024063566170891768 Nåværende pris: $ 0.02682 $ 0.02682 $ 0.02682 Lær mer om METANIA GAMES (METANIA) pris

METANIA GAMES (METANIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak METANIA GAMES (METANIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METANIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METANIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METANIAs tokenomics, kan du utforske METANIA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe METANIA Interessert i å legge til METANIA GAMES (METANIA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe METANIA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper METANIA på MEXC nå!

METANIA GAMES (METANIA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til METANIA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for METANIA nå!

METANIA prisforutsigelse Vil du vite hvor METANIA kan være på vei? Vår METANIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se METANIA tokenets prisforutsigelse nå!

