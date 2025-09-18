Hva er METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere METANIA GAMES investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk METANIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om METANIA GAMES på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din METANIA GAMES kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

METANIA GAMES Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil METANIA GAMES (METANIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine METANIA GAMES (METANIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for METANIA GAMES.

Sjekk METANIA GAMESprisprognosen nå!

METANIA GAMES (METANIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak METANIA GAMES (METANIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om METANIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe METANIA GAMES (METANIA)

Leter du etter hvordan du kjøperMETANIA GAMES? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe METANIA GAMES på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

METANIA til lokale valutaer

Prøv konverting

METANIA GAMES Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av METANIA GAMES, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om METANIA GAMES Hvor mye er METANIA GAMES (METANIA) verdt i dag? Live METANIA prisen i USD er 0.02791 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende METANIA-til-USD-pris? $ 0.02791 . Sjekk ut Den nåværende prisen på METANIA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for METANIA GAMES? Markedsverdien for METANIA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av METANIA? Den sirkulerende forsyningen av METANIA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMETANIA ? METANIA oppnådde en ATH-pris på 0.05474586938767864 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på METANIA? METANIA så en ATL-pris på 0.024063566170891768 USD . Hva er handelsvolumet til METANIA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for METANIA er $ 85.81K USD . Vil METANIA gå høyere i år? METANIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut METANIA prisprognosen for en mer grundig analyse.

METANIA GAMES (METANIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?