Dagens METANIA GAMES livepris er 0.02791 USD. Spor prisoppdateringer for METANIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METANIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens METANIA GAMES livepris er 0.02791 USD. Spor prisoppdateringer for METANIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METANIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om METANIA

METANIA Prisinformasjon

METANIA teknisk dokument

METANIA Offisiell nettside

METANIA tokenomics

METANIA Prisprognose

METANIA-historikk

METANIA Kjøpeguide

METANIA-til-fiat-valutakonverter

METANIA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

METANIA GAMES Logo

METANIA GAMES Pris(METANIA)

1 METANIA til USD livepris:

$0.02791
$0.02791$0.02791
-0.28%1D
USD
METANIA GAMES (METANIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:21:50 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02779
$ 0.02779$ 0.02779
24 timer lav
$ 0.03003
$ 0.03003$ 0.03003
24 timer høy

$ 0.02779
$ 0.02779$ 0.02779

$ 0.03003
$ 0.03003$ 0.03003

$ 0.05474586938767864
$ 0.05474586938767864$ 0.05474586938767864

$ 0.024063566170891768
$ 0.024063566170891768$ 0.024063566170891768

-0.82%

-0.27%

-7.40%

-7.40%

METANIA GAMES (METANIA) sanntidsprisen er $ 0.02791. I løpet av de siste 24 timene har METANIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02779 og et toppnivå på $ 0.03003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METANIA er $ 0.05474586938767864, mens den rekordlave prisen er $ 0.024063566170891768.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METANIA endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

METANIA GAMES (METANIA) Markedsinformasjon

No.4044

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 85.81K
$ 85.81K$ 85.81K

$ 13.96M
$ 13.96M$ 13.96M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på METANIA GAMES er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 85.81K. Den sirkulerende forsyningen på METANIA er 0.00, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.96M.

METANIA GAMES (METANIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene METANIA GAMES for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000784-0.27%
30 dager$ -0.0008-2.79%
60 dager$ -0.01789-39.07%
90 dager$ -0.00245-8.07%
METANIA GAMES Prisendring i dag

I dag registrerte METANIA en endring på $ -0.0000784 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

METANIA GAMES 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0008 (-2.79%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

METANIA GAMES 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så METANIA en endring på $ -0.01789 (-39.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

METANIA GAMES 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00245-8.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for METANIA GAMES (METANIA)?

Sjekk ut METANIA GAMES Prishistorikk-siden nå.

Hva er METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere METANIA GAMES investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk METANIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om METANIA GAMES på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din METANIA GAMES kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

METANIA GAMES Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil METANIA GAMES (METANIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine METANIA GAMES (METANIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for METANIA GAMES.

Sjekk METANIA GAMESprisprognosen nå!

METANIA GAMES (METANIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak METANIA GAMES (METANIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om METANIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe METANIA GAMES (METANIA)

Leter du etter hvordan du kjøperMETANIA GAMES? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe METANIA GAMES på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

METANIA til lokale valutaer

1 METANIA GAMES(METANIA) til VND
734.45165
1 METANIA GAMES(METANIA) til AUD
A$0.0421441
1 METANIA GAMES(METANIA) til GBP
0.0206534
1 METANIA GAMES(METANIA) til EUR
0.0237235
1 METANIA GAMES(METANIA) til USD
$0.02791
1 METANIA GAMES(METANIA) til MYR
RM0.117222
1 METANIA GAMES(METANIA) til TRY
1.1549158
1 METANIA GAMES(METANIA) til JPY
¥4.10277
1 METANIA GAMES(METANIA) til ARS
ARS$41.1650172
1 METANIA GAMES(METANIA) til RUB
2.330485
1 METANIA GAMES(METANIA) til INR
2.4585919
1 METANIA GAMES(METANIA) til IDR
Rp465.1664806
1 METANIA GAMES(METANIA) til KRW
38.9802224
1 METANIA GAMES(METANIA) til PHP
1.5911491
1 METANIA GAMES(METANIA) til EGP
￡E.1.3441456
1 METANIA GAMES(METANIA) til BRL
R$0.1482021
1 METANIA GAMES(METANIA) til CAD
C$0.0382367
1 METANIA GAMES(METANIA) til BDT
3.3977634
1 METANIA GAMES(METANIA) til NGN
41.7187516
1 METANIA GAMES(METANIA) til COP
$109.0234375
1 METANIA GAMES(METANIA) til ZAR
R.0.4836803
1 METANIA GAMES(METANIA) til UAH
1.1532412
1 METANIA GAMES(METANIA) til TZS
T.Sh.69.0839484
1 METANIA GAMES(METANIA) til VES
Bs4.54933
1 METANIA GAMES(METANIA) til CLP
$26.65405
1 METANIA GAMES(METANIA) til PKR
Rs7.9219744
1 METANIA GAMES(METANIA) til KZT
15.1107531
1 METANIA GAMES(METANIA) til THB
฿0.887538
1 METANIA GAMES(METANIA) til TWD
NT$0.8434402
1 METANIA GAMES(METANIA) til AED
د.إ0.1024297
1 METANIA GAMES(METANIA) til CHF
Fr0.0220489
1 METANIA GAMES(METANIA) til HKD
HK$0.2168607
1 METANIA GAMES(METANIA) til AMD
֏10.681157
1 METANIA GAMES(METANIA) til MAD
.د.م0.2517482
1 METANIA GAMES(METANIA) til MXN
$0.5132649
1 METANIA GAMES(METANIA) til SAR
ريال0.1046625
1 METANIA GAMES(METANIA) til ETB
Br4.0070387
1 METANIA GAMES(METANIA) til KES
KSh3.6054138
1 METANIA GAMES(METANIA) til JOD
د.أ0.01978819
1 METANIA GAMES(METANIA) til PLN
0.1010342
1 METANIA GAMES(METANIA) til RON
лв0.1205712
1 METANIA GAMES(METANIA) til SEK
kr0.2626331
1 METANIA GAMES(METANIA) til BGN
лв0.0463306
1 METANIA GAMES(METANIA) til HUF
Ft9.2722602
1 METANIA GAMES(METANIA) til CZK
0.5771788
1 METANIA GAMES(METANIA) til KWD
د.ك0.00851255
1 METANIA GAMES(METANIA) til ILS
0.0929403
1 METANIA GAMES(METANIA) til BOB
Bs0.1928581
1 METANIA GAMES(METANIA) til AZN
0.047447
1 METANIA GAMES(METANIA) til TJS
SM0.2612376
1 METANIA GAMES(METANIA) til GEL
0.075357
1 METANIA GAMES(METANIA) til AOA
Kz25.4419187
1 METANIA GAMES(METANIA) til BHD
.د.ب0.01052207
1 METANIA GAMES(METANIA) til BMD
$0.02791
1 METANIA GAMES(METANIA) til DKK
kr0.1772285
1 METANIA GAMES(METANIA) til HNL
L0.7315211
1 METANIA GAMES(METANIA) til MUR
1.2654394
1 METANIA GAMES(METANIA) til NAD
$0.4842385
1 METANIA GAMES(METANIA) til NOK
kr0.2774254
1 METANIA GAMES(METANIA) til NZD
$0.047447
1 METANIA GAMES(METANIA) til PAB
B/.0.02791
1 METANIA GAMES(METANIA) til PGK
K0.1166638
1 METANIA GAMES(METANIA) til QAR
ر.ق0.1013133
1 METANIA GAMES(METANIA) til RSD
дин.2.7834643
1 METANIA GAMES(METANIA) til UZS
soʻm344.5676497
1 METANIA GAMES(METANIA) til ALL
L2.3014586
1 METANIA GAMES(METANIA) til ANG
ƒ0.0499589
1 METANIA GAMES(METANIA) til AWG
ƒ0.050238
1 METANIA GAMES(METANIA) til BBD
$0.05582
1 METANIA GAMES(METANIA) til BAM
KM0.0463306
1 METANIA GAMES(METANIA) til BIF
Fr83.31135
1 METANIA GAMES(METANIA) til BND
$0.0357248
1 METANIA GAMES(METANIA) til BSD
$0.02791
1 METANIA GAMES(METANIA) til JMD
$4.4770431
1 METANIA GAMES(METANIA) til KHR
112.0882346
1 METANIA GAMES(METANIA) til KMF
Fr11.66638
1 METANIA GAMES(METANIA) til LAK
606.7391183
1 METANIA GAMES(METANIA) til LKR
Rs8.4422168
1 METANIA GAMES(METANIA) til MDL
L0.460515
1 METANIA GAMES(METANIA) til MGA
Ar123.4953307
1 METANIA GAMES(METANIA) til MOP
P0.2235591
1 METANIA GAMES(METANIA) til MVR
0.427023
1 METANIA GAMES(METANIA) til MWK
MK48.4548301
1 METANIA GAMES(METANIA) til MZN
MT1.783449
1 METANIA GAMES(METANIA) til NPR
Rs3.9330772
1 METANIA GAMES(METANIA) til PYG
199.33322
1 METANIA GAMES(METANIA) til RWF
Fr40.44159
1 METANIA GAMES(METANIA) til SBD
$0.228862
1 METANIA GAMES(METANIA) til SCR
0.3999503
1 METANIA GAMES(METANIA) til SRD
$1.0630919
1 METANIA GAMES(METANIA) til SVC
$0.2442125
1 METANIA GAMES(METANIA) til SZL
L0.4842385
1 METANIA GAMES(METANIA) til TMT
m0.097685
1 METANIA GAMES(METANIA) til TND
د.ت0.0812181
1 METANIA GAMES(METANIA) til TTD
$0.1889507
1 METANIA GAMES(METANIA) til UGX
Sh97.90828
1 METANIA GAMES(METANIA) til XAF
Fr15.57378
1 METANIA GAMES(METANIA) til XCD
$0.075357
1 METANIA GAMES(METANIA) til XOF
Fr15.57378
1 METANIA GAMES(METANIA) til XPF
Fr2.81891
1 METANIA GAMES(METANIA) til BWP
P0.3717612
1 METANIA GAMES(METANIA) til BZD
$0.0560991
1 METANIA GAMES(METANIA) til CVE
$2.6173998
1 METANIA GAMES(METANIA) til DJF
Fr4.94007
1 METANIA GAMES(METANIA) til DOP
$1.7309782
1 METANIA GAMES(METANIA) til DZD
د.ج3.6160196
1 METANIA GAMES(METANIA) til FJD
$0.0627975
1 METANIA GAMES(METANIA) til GNF
Fr242.67745
1 METANIA GAMES(METANIA) til GTQ
Q0.2137906
1 METANIA GAMES(METANIA) til GYD
$5.8412839
1 METANIA GAMES(METANIA) til ISK
kr3.37711

METANIA GAMES Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av METANIA GAMES, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell METANIA GAMES nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om METANIA GAMES

Hvor mye er METANIA GAMES (METANIA) verdt i dag?
Live METANIA prisen i USD er 0.02791 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende METANIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på METANIA til USD er $ 0.02791. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for METANIA GAMES?
Markedsverdien for METANIA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av METANIA?
Den sirkulerende forsyningen av METANIA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMETANIA ?
METANIA oppnådde en ATH-pris på 0.05474586938767864 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på METANIA?
METANIA så en ATL-pris på 0.024063566170891768 USD.
Hva er handelsvolumet til METANIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for METANIA er $ 85.81K USD.
Vil METANIA gå høyere i år?
METANIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut METANIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:21:50 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

METANIA-til-USD-kalkulator

Beløp

METANIA
METANIA
USD
USD

1 METANIA = 0.02791 USD

Handle METANIA

METANIAUSDT
$0.02791
$0.02791$0.02791
-0.38%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker