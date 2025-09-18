Hva er MemeFi (MEMEFI)

MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe.

MemeFi (MEMEFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MemeFi (MEMEFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEMEFI tokenets omfattende tokenomics nå!

MemeFi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MemeFi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MemeFi Hvor mye er MemeFi (MEMEFI) verdt i dag? Live MEMEFI prisen i USD er 0.0015238 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MEMEFI-til-USD-pris? $ 0.0015238 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MEMEFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MemeFi? Markedsverdien for MEMEFI er $ 15.24M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MEMEFI? Den sirkulerende forsyningen av MEMEFI er 10.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEMEFI ? MEMEFI oppnådde en ATH-pris på 0.014108127384189475 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MEMEFI? MEMEFI så en ATL-pris på 0.000594273150573482 USD . Hva er handelsvolumet til MEMEFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEMEFI er $ 193.39K USD . Vil MEMEFI gå høyere i år? MEMEFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEMEFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

MemeFi (MEMEFI) Viktige bransjeoppdateringer

