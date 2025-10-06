Just Memecoin pris i dag

Sanntids Just Memecoin (MEMECOIN) pris i dag er $ 0.0001853, med en 16.75% endring de siste 24 timene. Nåværende MEMECOIN til USD konverteringssats er $ 0.0001853 per MEMECOIN.

Just Memecoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MEMECOIN. I løpet av de siste 24 timene MEMECOIN har den blitt handlet mellom $ 0.0001791(laveste) og $ 0.0002254 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MEMECOIN beveget seg +1.36% i løpet av den siste timen og -37.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.02K.

Just Memecoin (MEMECOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 58.02K$ 58.02K $ 58.02K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Just Memecoin er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.02K. Den sirkulerende forsyningen på MEMECOIN er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.