Dagens Melania Meme livepris er 0.1943 USD. Spor prisoppdateringer for MELANIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MELANIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Melania Meme Logo

Melania Meme Pris(MELANIA)

1 MELANIA til USD livepris:

$0.1943
-4.09%1D
USD
Melania Meme (MELANIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:22:20 (UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1936
24 timer lav
$ 0.2043
24 timer høy

$ 0.1936
$ 0.2043
$ 13.732949556597482
$ 0.1664164719097275
-1.53%

-4.09%

-3.91%

-3.91%

Melania Meme (MELANIA) sanntidsprisen er $ 0.1943. I løpet av de siste 24 timene har MELANIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1936 og et toppnivå på $ 0.2043, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MELANIA er $ 13.732949556597482, mens den rekordlave prisen er $ 0.1664164719097275.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MELANIA endret seg med -1.53% i løpet av den siste timen, -4.09% over 24 timer og -3.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Melania Meme (MELANIA) Markedsinformasjon

No.264

$ 168.07M
$ 162.90K
$ 194.30M
865.00M
999,997,469.291355
0.01%

SOL

Nåværende markedsverdi på Melania Meme er $ 168.07M, med et 24-timers handelsvolum på $ 162.90K. Den sirkulerende forsyningen på MELANIA er 865.00M, med en total tilgang på 999997469.291355. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 194.30M.

Melania Meme (MELANIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Melania Meme for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.008286-4.09%
30 dager$ -0.0135-6.50%
60 dager$ -0.0719-27.01%
90 dager$ -0.03-13.38%
Melania Meme Prisendring i dag

I dag registrerte MELANIA en endring på $ -0.008286 (-4.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Melania Meme 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0135 (-6.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Melania Meme 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MELANIA en endring på $ -0.0719 (-27.01%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Melania Meme 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.03-13.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Melania Meme (MELANIA)?

Sjekk ut Melania Meme Prishistorikk-siden nå.

Hva er Melania Meme (MELANIA)

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Melania Meme er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Melania Meme investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MELANIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Melania Meme på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Melania Meme kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Melania Meme Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Melania Meme (MELANIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Melania Meme (MELANIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Melania Meme.

Sjekk Melania Memeprisprognosen nå!

Melania Meme (MELANIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Melania Meme (MELANIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MELANIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Melania Meme (MELANIA)

Leter du etter hvordan du kjøperMelania Meme? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Melania Meme på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MELANIA til lokale valutaer

1 Melania Meme(MELANIA) til VND
5,113.0045
1 Melania Meme(MELANIA) til AUD
A$0.293393
1 Melania Meme(MELANIA) til GBP
0.143782
1 Melania Meme(MELANIA) til EUR
0.165155
1 Melania Meme(MELANIA) til USD
$0.1943
1 Melania Meme(MELANIA) til MYR
RM0.81606
1 Melania Meme(MELANIA) til TRY
8.038191
1 Melania Meme(MELANIA) til JPY
¥28.5621
1 Melania Meme(MELANIA) til ARS
ARS$286.576956
1 Melania Meme(MELANIA) til RUB
16.16576
1 Melania Meme(MELANIA) til INR
17.115887
1 Melania Meme(MELANIA) til IDR
Rp3,238.332038
1 Melania Meme(MELANIA) til KRW
271.74798
1 Melania Meme(MELANIA) til PHP
11.086758
1 Melania Meme(MELANIA) til EGP
￡E.9.357488
1 Melania Meme(MELANIA) til BRL
R$1.033676
1 Melania Meme(MELANIA) til CAD
C$0.266191
1 Melania Meme(MELANIA) til BDT
23.654082
1 Melania Meme(MELANIA) til NGN
290.431868
1 Melania Meme(MELANIA) til COP
$758.984375
1 Melania Meme(MELANIA) til ZAR
R.3.369162
1 Melania Meme(MELANIA) til UAH
8.028476
1 Melania Meme(MELANIA) til TZS
T.Sh.480.939132
1 Melania Meme(MELANIA) til VES
Bs31.6709
1 Melania Meme(MELANIA) til CLP
$185.5565
1 Melania Meme(MELANIA) til PKR
Rs55.150112
1 Melania Meme(MELANIA) til KZT
105.195963
1 Melania Meme(MELANIA) til THB
฿6.184569
1 Melania Meme(MELANIA) til TWD
NT$5.871746
1 Melania Meme(MELANIA) til AED
د.إ0.713081
1 Melania Meme(MELANIA) til CHF
Fr0.153497
1 Melania Meme(MELANIA) til HKD
HK$1.509711
1 Melania Meme(MELANIA) til AMD
֏74.35861
1 Melania Meme(MELANIA) til MAD
.د.م1.752586
1 Melania Meme(MELANIA) til MXN
$3.569291
1 Melania Meme(MELANIA) til SAR
ريال0.728625
1 Melania Meme(MELANIA) til ETB
Br27.895651
1 Melania Meme(MELANIA) til KES
KSh25.099674
1 Melania Meme(MELANIA) til JOD
د.أ0.1377587
1 Melania Meme(MELANIA) til PLN
0.703366
1 Melania Meme(MELANIA) til RON
лв0.839376
1 Melania Meme(MELANIA) til SEK
kr1.828363
1 Melania Meme(MELANIA) til BGN
лв0.322538
1 Melania Meme(MELANIA) til HUF
Ft64.593092
1 Melania Meme(MELANIA) til CZK
4.016181
1 Melania Meme(MELANIA) til KWD
د.ك0.0592615
1 Melania Meme(MELANIA) til ILS
0.647019
1 Melania Meme(MELANIA) til BOB
Bs1.342613
1 Melania Meme(MELANIA) til AZN
0.33031
1 Melania Meme(MELANIA) til TJS
SM1.818648
1 Melania Meme(MELANIA) til GEL
0.52461
1 Melania Meme(MELANIA) til AOA
Kz177.118051
1 Melania Meme(MELANIA) til BHD
.د.ب0.0732511
1 Melania Meme(MELANIA) til BMD
$0.1943
1 Melania Meme(MELANIA) til DKK
kr1.233805
1 Melania Meme(MELANIA) til HNL
L5.092603
1 Melania Meme(MELANIA) til MUR
8.809562
1 Melania Meme(MELANIA) til NAD
$3.371105
1 Melania Meme(MELANIA) til NOK
kr1.931342
1 Melania Meme(MELANIA) til NZD
$0.33031
1 Melania Meme(MELANIA) til PAB
B/.0.1943
1 Melania Meme(MELANIA) til PGK
K0.812174
1 Melania Meme(MELANIA) til QAR
ر.ق0.705309
1 Melania Meme(MELANIA) til RSD
дин.19.379482
1 Melania Meme(MELANIA) til UZS
soʻm2,398.763681
1 Melania Meme(MELANIA) til ALL
L16.021978
1 Melania Meme(MELANIA) til ANG
ƒ0.347797
1 Melania Meme(MELANIA) til AWG
ƒ0.34974
1 Melania Meme(MELANIA) til BBD
$0.3886
1 Melania Meme(MELANIA) til BAM
KM0.322538
1 Melania Meme(MELANIA) til BIF
Fr579.9855
1 Melania Meme(MELANIA) til BND
$0.248704
1 Melania Meme(MELANIA) til BSD
$0.1943
1 Melania Meme(MELANIA) til JMD
$31.167663
1 Melania Meme(MELANIA) til KHR
780.320458
1 Melania Meme(MELANIA) til KMF
Fr81.2174
1 Melania Meme(MELANIA) til LAK
4,223.912959
1 Melania Meme(MELANIA) til LKR
Rs58.771864
1 Melania Meme(MELANIA) til MDL
L3.20595
1 Melania Meme(MELANIA) til MGA
Ar859.732811
1 Melania Meme(MELANIA) til MOP
P1.556343
1 Melania Meme(MELANIA) til MVR
2.97279
1 Melania Meme(MELANIA) til MWK
MK337.326173
1 Melania Meme(MELANIA) til MZN
MT12.41577
1 Melania Meme(MELANIA) til NPR
Rs27.380756
1 Melania Meme(MELANIA) til PYG
1,387.6906
1 Melania Meme(MELANIA) til RWF
Fr281.5407
1 Melania Meme(MELANIA) til SBD
$1.59326
1 Melania Meme(MELANIA) til SCR
2.957246
1 Melania Meme(MELANIA) til SRD
$7.400887
1 Melania Meme(MELANIA) til SVC
$1.700125
1 Melania Meme(MELANIA) til SZL
L3.371105
1 Melania Meme(MELANIA) til TMT
m0.68005
1 Melania Meme(MELANIA) til TND
د.ت0.565413
1 Melania Meme(MELANIA) til TTD
$1.315411
1 Melania Meme(MELANIA) til UGX
Sh681.6044
1 Melania Meme(MELANIA) til XAF
Fr108.4194
1 Melania Meme(MELANIA) til XCD
$0.52461
1 Melania Meme(MELANIA) til XOF
Fr108.4194
1 Melania Meme(MELANIA) til XPF
Fr19.6243
1 Melania Meme(MELANIA) til BWP
P2.588076
1 Melania Meme(MELANIA) til BZD
$0.390543
1 Melania Meme(MELANIA) til CVE
$18.221454
1 Melania Meme(MELANIA) til DJF
Fr34.5854
1 Melania Meme(MELANIA) til DOP
$12.050486
1 Melania Meme(MELANIA) til DZD
د.ج25.167679
1 Melania Meme(MELANIA) til FJD
$0.437175
1 Melania Meme(MELANIA) til GNF
Fr1,689.4385
1 Melania Meme(MELANIA) til GTQ
Q1.488338
1 Melania Meme(MELANIA) til GYD
$40.665047
1 Melania Meme(MELANIA) til ISK
kr23.5103

Melania Meme Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Melania Meme, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Melania Meme nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Melania Meme

Hvor mye er Melania Meme (MELANIA) verdt i dag?
Live MELANIA prisen i USD er 0.1943 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MELANIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MELANIA til USD er $ 0.1943. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Melania Meme?
Markedsverdien for MELANIA er $ 168.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MELANIA?
Den sirkulerende forsyningen av MELANIA er 865.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMELANIA ?
MELANIA oppnådde en ATH-pris på 13.732949556597482 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MELANIA?
MELANIA så en ATL-pris på 0.1664164719097275 USD.
Hva er handelsvolumet til MELANIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MELANIA er $ 162.90K USD.
Vil MELANIA gå høyere i år?
MELANIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MELANIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:22:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

