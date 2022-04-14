MagicCraft (MCRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MagicCraft (MCRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MagicCraft (MCRT) Informasjon Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Offisiell nettside: https://www.magiccraft.io Teknisk dokument: https://docs.magiccraft.io Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq Kjøp MCRT nå!

MagicCraft (MCRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MagicCraft (MCRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Total forsyning: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Sirkulerende forsyning: $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M All-time high: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 All-Time Low: $ 0.000397584586114562 $ 0.000397584586114562 $ 0.000397584586114562 Nåværende pris: $ 0.0004124 $ 0.0004124 $ 0.0004124 Lær mer om MagicCraft (MCRT) pris

MagicCraft (MCRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MagicCraft (MCRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCRTs tokenomics, kan du utforske MCRT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MCRT Interessert i å legge til MagicCraft (MCRT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MCRT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MCRT på MEXC nå!

MagicCraft (MCRT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MCRT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MCRT nå!

MCRT prisforutsigelse Vil du vite hvor MCRT kan være på vei? Vår MCRT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCRT tokenets prisforutsigelse nå!

