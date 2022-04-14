mCoin (MCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i mCoin (MCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

mCoin (MCOIN) Informasjon MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems. Offisiell nettside: https://m20chain.com/ Teknisk dokument: https://m20chain.com/whitepaper Blokkutforsker: https://explorer.m20chain.com/ Kjøp MCOIN nå!

mCoin (MCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for mCoin (MCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.18M $ 14.18M $ 14.18M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M All-time high: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 All-Time Low: $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 Nåværende pris: $ 0.08011 $ 0.08011 $ 0.08011 Lær mer om mCoin (MCOIN) pris

mCoin (MCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak mCoin (MCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCOINs tokenomics, kan du utforske MCOIN tokenets livepris!

mCoin (MCOIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MCOIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MCOIN nå!

MCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor MCOIN kan være på vei? Vår MCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

