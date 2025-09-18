Dagens mCoin livepris er 0.08198 USD. Spor prisoppdateringer for MCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens mCoin livepris er 0.08198 USD. Spor prisoppdateringer for MCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

2025-09-20 00:34:37 (UTC+8)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08167
$ 0.08167$ 0.08167
24 timer lav
$ 0.08329
$ 0.08329$ 0.08329
24 timer høy

$ 0.08167
$ 0.08167$ 0.08167

$ 0.08329
$ 0.08329$ 0.08329

$ 40.36127143566686
$ 40.36127143566686$ 40.36127143566686

$ 0.000084571521226012
$ 0.000084571521226012$ 0.000084571521226012

+0.08%

-0.09%

-1.48%

-1.48%

mCoin (MCOIN) sanntidsprisen er $ 0.08198. I løpet av de siste 24 timene har MCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08167 og et toppnivå på $ 0.08329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MCOIN er $ 40.36127143566686, mens den rekordlave prisen er $ 0.000084571521226012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MCOIN endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -1.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

No.1048

$ 14.51M
$ 14.51M$ 14.51M

$ 61.04K
$ 61.04K$ 61.04K

$ 40.99M
$ 40.99M$ 40.99M

177.00M
177.00M 177.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

35.40%

MCOIN

Nåværende markedsverdi på mCoin er $ 14.51M, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.04K. Den sirkulerende forsyningen på MCOIN er 177.00M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.99M.

Spor prisendringene mCoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000738-0.09%
30 dager$ +0.01306+18.94%
60 dager$ +0.02138+35.28%
90 dager$ +0.01688+25.92%
mCoin Prisendring i dag

I dag registrerte MCOIN en endring på $ -0.0000738 (-0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

mCoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01306 (+18.94%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

mCoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MCOIN en endring på $ +0.02138 (+35.28%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

mCoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01688+25.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er mCoin (MCOIN)

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

mCoin er tilgjengelig på MEXC

mCoin Prisforutsigelse (USD)

For en mer dyptgående forståelse av mCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell mCoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om mCoin

Hvor mye er mCoin (MCOIN) verdt i dag?
Live MCOIN prisen i USD er 0.08198 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MCOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MCOIN til USD er $ 0.08198. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for mCoin?
Markedsverdien for MCOIN er $ 14.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MCOIN?
Den sirkulerende forsyningen av MCOIN er 177.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMCOIN ?
MCOIN oppnådde en ATH-pris på 40.36127143566686 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MCOIN?
MCOIN så en ATL-pris på 0.000084571521226012 USD.
Hva er handelsvolumet til MCOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MCOIN er $ 61.04K USD.
Vil MCOIN gå høyere i år?
MCOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MCOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20 00:34:37 (UTC+8)

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
