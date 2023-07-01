MCNCOIN (MCN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MCNCOIN (MCN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MCNCOIN (MCN) Informasjon MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems. Offisiell nettside: https://mcncoin.io/ Teknisk dokument: https://mcncoin.io/white-paper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79 Kjøp MCN nå!

MCNCOIN (MCN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MCNCOIN (MCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Total forsyning: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Sirkulerende forsyning: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M All-time high: $ 20 $ 20 $ 20 All-Time Low: $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 Nåværende pris: $ 0.2009 $ 0.2009 $ 0.2009 Lær mer om MCNCOIN (MCN) pris

MCNCOIN (MCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MCNCOIN (MCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCNs tokenomics, kan du utforske MCN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MCN Interessert i å legge til MCNCOIN (MCN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MCN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MCN på MEXC nå!

MCNCOIN (MCN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MCN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MCN nå!

MCN prisforutsigelse Vil du vite hvor MCN kan være på vei? Vår MCN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!