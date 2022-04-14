MCDEX (MCB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MCDEX (MCB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MCDEX (MCB) Informasjon MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts. Offisiell nettside: https://mux.network/ Teknisk dokument: https://docs.mux.network/protocol/overview Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 Kjøp MCB nå!

MCDEX (MCB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MCDEX (MCB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Total forsyning: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Sirkulerende forsyning: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M All-time high: $ 83.29 $ 83.29 $ 83.29 All-Time Low: $ 0.95068738 $ 0.95068738 $ 0.95068738 Nåværende pris: $ 2.499 $ 2.499 $ 2.499 Lær mer om MCDEX (MCB) pris

MCDEX (MCB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MCDEX (MCB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCBs tokenomics, kan du utforske MCB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MCB Interessert i å legge til MCDEX (MCB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MCB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MCB på MEXC nå!

MCDEX (MCB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MCB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MCB nå!

MCB prisforutsigelse Vil du vite hvor MCB kan være på vei? Vår MCB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!