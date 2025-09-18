Dagens MCDEX livepris er 2.121 USD. Spor prisoppdateringer for MCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MCDEX livepris er 2.121 USD. Spor prisoppdateringer for MCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MCB

MCB Prisinformasjon

MCB teknisk dokument

MCB Offisiell nettside

MCB tokenomics

MCB Prisprognose

MCB-historikk

MCB Kjøpeguide

MCB-til-fiat-valutakonverter

MCB Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MCDEX Logo

MCDEX Pris(MCB)

1 MCB til USD livepris:

$2.116
$2.116$2.116
-1.53%1D
USD
MCDEX (MCB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:34:14 (UTC+8)

MCDEX (MCB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.09
$ 2.09$ 2.09
24 timer lav
$ 2.193
$ 2.193$ 2.193
24 timer høy

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

$ 2.193
$ 2.193$ 2.193

$ 67.85588276804424
$ 67.85588276804424$ 67.85588276804424

$ 0.95068738
$ 0.95068738$ 0.95068738

-1.90%

-1.53%

-10.25%

-10.25%

MCDEX (MCB) sanntidsprisen er $ 2.121. I løpet av de siste 24 timene har MCB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.09 og et toppnivå på $ 2.193, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MCB er $ 67.85588276804424, mens den rekordlave prisen er $ 0.95068738.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MCB endret seg med -1.90% i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -10.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MCDEX (MCB) Markedsinformasjon

No.1212

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

$ 54.01K
$ 54.01K$ 54.01K

$ 10.19M
$ 10.19M$ 10.19M

3.82M
3.82M 3.82M

4,803,143
4,803,143 4,803,143

4,803,143
4,803,143 4,803,143

79.56%

ETH

Nåværende markedsverdi på MCDEX er $ 8.11M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.01K. Den sirkulerende forsyningen på MCB er 3.82M, med en total tilgang på 4803143. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.19M.

MCDEX (MCB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MCDEX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.03288-1.53%
30 dager$ -0.118-5.28%
60 dager$ -0.062-2.85%
90 dager$ -0.177-7.71%
MCDEX Prisendring i dag

I dag registrerte MCB en endring på $ -0.03288 (-1.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MCDEX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.118 (-5.28%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MCDEX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MCB en endring på $ -0.062 (-2.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MCDEX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.177-7.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MCDEX (MCB)?

Sjekk ut MCDEX Prishistorikk-siden nå.

Hva er MCDEX (MCB)

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

MCDEX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MCDEX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MCB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MCDEX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MCDEX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MCDEX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MCDEX (MCB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MCDEX (MCB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MCDEX.

Sjekk MCDEXprisprognosen nå!

MCDEX (MCB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MCDEX (MCB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MCB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MCDEX (MCB)

Leter du etter hvordan du kjøperMCDEX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MCDEX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MCB til lokale valutaer

1 MCDEX(MCB) til VND
55,814.115
1 MCDEX(MCB) til AUD
A$3.20271
1 MCDEX(MCB) til GBP
1.56954
1 MCDEX(MCB) til EUR
1.80285
1 MCDEX(MCB) til USD
$2.121
1 MCDEX(MCB) til MYR
RM8.9082
1 MCDEX(MCB) til TRY
87.74577
1 MCDEX(MCB) til JPY
¥311.787
1 MCDEX(MCB) til ARS
ARS$3,128.30532
1 MCDEX(MCB) til RUB
177.1035
1 MCDEX(MCB) til INR
186.83889
1 MCDEX(MCB) til IDR
Rp35,349.98586
1 MCDEX(MCB) til KRW
2,966.4306
1 MCDEX(MCB) til PHP
121.04547
1 MCDEX(MCB) til EGP
￡E.102.16857
1 MCDEX(MCB) til BRL
R$11.28372
1 MCDEX(MCB) til CAD
C$2.90577
1 MCDEX(MCB) til BDT
258.21054
1 MCDEX(MCB) til NGN
3,170.38596
1 MCDEX(MCB) til COP
$8,285.15625
1 MCDEX(MCB) til ZAR
R.36.82056
1 MCDEX(MCB) til UAH
87.63972
1 MCDEX(MCB) til TZS
T.Sh.5,249.98404
1 MCDEX(MCB) til VES
Bs345.723
1 MCDEX(MCB) til CLP
$2,025.555
1 MCDEX(MCB) til PKR
Rs602.02464
1 MCDEX(MCB) til KZT
1,148.33061
1 MCDEX(MCB) til THB
฿67.53264
1 MCDEX(MCB) til TWD
NT$64.11783
1 MCDEX(MCB) til AED
د.إ7.78407
1 MCDEX(MCB) til CHF
Fr1.67559
1 MCDEX(MCB) til HKD
HK$16.48017
1 MCDEX(MCB) til AMD
֏811.7067
1 MCDEX(MCB) til MAD
.د.م19.13142
1 MCDEX(MCB) til MXN
$39.04761
1 MCDEX(MCB) til SAR
ريال7.95375
1 MCDEX(MCB) til ETB
Br304.51197
1 MCDEX(MCB) til KES
KSh273.99078
1 MCDEX(MCB) til JOD
د.أ1.503789
1 MCDEX(MCB) til PLN
7.69923
1 MCDEX(MCB) til RON
лв9.16272
1 MCDEX(MCB) til SEK
kr19.95861
1 MCDEX(MCB) til BGN
лв3.52086
1 MCDEX(MCB) til HUF
Ft705.57186
1 MCDEX(MCB) til CZK
43.86228
1 MCDEX(MCB) til KWD
د.ك0.646905
1 MCDEX(MCB) til ILS
7.06293
1 MCDEX(MCB) til BOB
Bs14.65611
1 MCDEX(MCB) til AZN
3.6057
1 MCDEX(MCB) til TJS
SM19.85256
1 MCDEX(MCB) til GEL
5.7267
1 MCDEX(MCB) til AOA
Kz1,933.43997
1 MCDEX(MCB) til BHD
.د.ب0.799617
1 MCDEX(MCB) til BMD
$2.121
1 MCDEX(MCB) til DKK
kr13.46835
1 MCDEX(MCB) til HNL
L55.59141
1 MCDEX(MCB) til MUR
96.16614
1 MCDEX(MCB) til NAD
$36.79935
1 MCDEX(MCB) til NOK
kr21.10395
1 MCDEX(MCB) til NZD
$3.6057
1 MCDEX(MCB) til PAB
B/.2.121
1 MCDEX(MCB) til PGK
K8.86578
1 MCDEX(MCB) til QAR
ر.ق7.69923
1 MCDEX(MCB) til RSD
дин.211.63338
1 MCDEX(MCB) til UZS
soʻm26,185.16607
1 MCDEX(MCB) til ALL
L174.89766
1 MCDEX(MCB) til ANG
ƒ3.79659
1 MCDEX(MCB) til AWG
ƒ3.8178
1 MCDEX(MCB) til BBD
$4.242
1 MCDEX(MCB) til BAM
KM3.52086
1 MCDEX(MCB) til BIF
Fr6,331.185
1 MCDEX(MCB) til BND
$2.71488
1 MCDEX(MCB) til BSD
$2.121
1 MCDEX(MCB) til JMD
$340.22961
1 MCDEX(MCB) til KHR
8,518.06326
1 MCDEX(MCB) til KMF
Fr886.578
1 MCDEX(MCB) til LAK
46,108.69473
1 MCDEX(MCB) til LKR
Rs641.56008
1 MCDEX(MCB) til MDL
L34.9965
1 MCDEX(MCB) til MGA
Ar9,384.93717
1 MCDEX(MCB) til MOP
P16.98921
1 MCDEX(MCB) til MVR
32.4513
1 MCDEX(MCB) til MWK
MK3,682.28931
1 MCDEX(MCB) til MZN
MT135.5319
1 MCDEX(MCB) til NPR
Rs298.89132
1 MCDEX(MCB) til PYG
15,148.182
1 MCDEX(MCB) til RWF
Fr3,073.329
1 MCDEX(MCB) til SBD
$17.3922
1 MCDEX(MCB) til SCR
32.28162
1 MCDEX(MCB) til SRD
$80.78889
1 MCDEX(MCB) til SVC
$18.55875
1 MCDEX(MCB) til SZL
L36.79935
1 MCDEX(MCB) til TMT
m7.4235
1 MCDEX(MCB) til TND
د.ت6.17211
1 MCDEX(MCB) til TTD
$14.35917
1 MCDEX(MCB) til UGX
Sh7,440.468
1 MCDEX(MCB) til XAF
Fr1,183.518
1 MCDEX(MCB) til XCD
$5.7267
1 MCDEX(MCB) til XOF
Fr1,183.518
1 MCDEX(MCB) til XPF
Fr214.221
1 MCDEX(MCB) til BWP
P28.25172
1 MCDEX(MCB) til BZD
$4.26321
1 MCDEX(MCB) til CVE
$198.90738
1 MCDEX(MCB) til DJF
Fr377.538
1 MCDEX(MCB) til DOP
$131.54442
1 MCDEX(MCB) til DZD
د.ج274.77555
1 MCDEX(MCB) til FJD
$4.77225
1 MCDEX(MCB) til GNF
Fr18,442.095
1 MCDEX(MCB) til GTQ
Q16.24686
1 MCDEX(MCB) til GYD
$443.90409
1 MCDEX(MCB) til ISK
kr256.641

MCDEX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MCDEX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MCDEX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MCDEX

Hvor mye er MCDEX (MCB) verdt i dag?
Live MCB prisen i USD er 2.121 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MCB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MCB til USD er $ 2.121. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MCDEX?
Markedsverdien for MCB er $ 8.11M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MCB?
Den sirkulerende forsyningen av MCB er 3.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMCB ?
MCB oppnådde en ATH-pris på 67.85588276804424 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MCB?
MCB så en ATL-pris på 0.95068738 USD.
Hva er handelsvolumet til MCB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MCB er $ 54.01K USD.
Vil MCB gå høyere i år?
MCB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MCB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:34:14 (UTC+8)

MCDEX (MCB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MCB-til-USD-kalkulator

Beløp

MCB
MCB
USD
USD

1 MCB = 2.121 USD

Handle MCB

MCBUSDT
$2.116
$2.116$2.116
-1.61%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker