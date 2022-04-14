MAZZE (MAZZE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAZZE (MAZZE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MAZZE (MAZZE) Informasjon Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Offisiell nettside: https://www.mazze.io Teknisk dokument: https://mazze.io/whitepaperV1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e Kjøp MAZZE nå!

MAZZE (MAZZE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAZZE (MAZZE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M All-time high: $ 0.00854 $ 0.00854 $ 0.00854 All-Time Low: $ 0.000348141137470603 $ 0.000348141137470603 $ 0.000348141137470603 Nåværende pris: $ 0.0004037 $ 0.0004037 $ 0.0004037 Lær mer om MAZZE (MAZZE) pris

MAZZE (MAZZE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAZZE (MAZZE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAZZE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAZZE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAZZEs tokenomics, kan du utforske MAZZE tokenets livepris!

MAZZE (MAZZE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MAZZE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MAZZE nå!

MAZZE prisforutsigelse Vil du vite hvor MAZZE kan være på vei? Vår MAZZE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAZZE tokenets prisforutsigelse nå!

